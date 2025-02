Depois das muitas mexidas no onze diante do Farense, no intervalo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa com a Roma, Martín Anselmi volta ao plano habitual para a decisão no Estádio Olímpico, mas com uma surpresa, com Rodrigo Mora a começar o jogo no banco de suplentes.

O onze inicial portista conta com Diogo Costa, Tiago Djaló, Nehuén Pérez, Otávio, João Mário, Stephen Eustáquio, Alan Varela, Francisco Moura, Pepê, Fábio Vieira e Samu.

Em relação ao triunfo no Algarve (0-1), para a Liga, regressam Tiago Djaló, João Mário, Stephen Eustáquio, Alan Varela e Samu, por troca com Zé Pedro, André Franco, Rodrigo Mora, Danny Namaso e Deniz Gul.

O FC Porto defronta a Roma, no Estádio Olímpico, a partir das 17:45 desta quinta-feira. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, através do Maisfutebol.