Thiago Silva alcança nesta quinta-feira uma marca que poucos podem reclamar - os 1000 mil jogos enquanto profissional. O brasileiro está no onze inicial dos dragões para enfrentar o Estugarda, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Silva vai cumprir o oitavo jogo na equipa principal dos dragões, neste regresso inesperado ao Porto após 20 anos. O clube onde atuou mais vezes foi o Paris Saint-Germain, com 319 duelos disputados.

A seguir, vem o Fluminense, emblema onde se destacou no início da carreira e onde atuou durante um ano e meio antes de regressar ao FC Porto, em janeiro. No Chelsea fez 155 jogos, no Milan 119 e no Juventude 30. Representou a equipa B dos dragões em 14 ocasiões.

Pela Seleção A brasileira, o atleta cumpriu 113 partidas, mais oito na seleção Olímpica. Números que compõem uma carreira recheada de sucessos, com 31 títulos coletivos vencidos.