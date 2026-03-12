O FC Porto vai vencendo o Estugarda (2-1) na primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa. Os golos dos dragões, até então, foram apontados por Terem Moffi e Rodrigo Mora.

Porém, além dos golos, há também outra história para contar. O defesa dos dragões tornou-se – aos 41 anos – no jogador mais velho a estreitar-se na Liga Europa.

Silva, recorde-se, passou por clubes como Milan, PSG e Chelsea. No entanto, disputou sempre a Champions. Estreando-se, assim pelas portas do FC Porto, na Liga Europa numa fase mais adiantada da carreira.