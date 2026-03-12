Liga Europa
Há 25 min
FC Porto: Thiago Silva é o jogador mais velho a estrear-se na Liga Europa
O defesa de 41 anos dos dragões fez história esta tarde em Estugarda
TFR
TFR
O FC Porto vai vencendo o Estugarda (2-1) na primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa. Os golos dos dragões, até então, foram apontados por Terem Moffi e Rodrigo Mora.
Porém, além dos golos, há também outra história para contar. O defesa dos dragões tornou-se – aos 41 anos – no jogador mais velho a estreitar-se na Liga Europa.
Silva, recorde-se, passou por clubes como Milan, PSG e Chelsea. No entanto, disputou sempre a Champions. Estreando-se, assim pelas portas do FC Porto, na Liga Europa numa fase mais adiantada da carreira.
41-year-old Thiago Silva 💙— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 12, 2026
The oldest outfield debutant in the #UEL 🍷 pic.twitter.com/TaiwvmyWyi
