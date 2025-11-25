O FC Porto já prepara a receção ao Nice, em jogo a contar para a quinta jornada da fase de liga da Liga Europa. Victor Froholdt foi a grande novidade na sessão de trabalho na manhã desta terça-feira.

O médio dinamarquês, que falhou o jogo frente ao Sintrense para a Taça de Portugal por estar a recuperar de uma contusão, treinou sem limitações com o restante grupo e está de volta às opções de Francesco Farioli para o jogo de quinta-feira.

No boletim clínico mantém-se Jan Bednarek, que realizou treino condicionado, e Nehuén Pérez, que continua em tratamento e trabalho de ginásio.

Os dragões têm novo treino marcado para a manhã de quarta-feira, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Francesco Farioli faz antevisão da partida às 12h45.