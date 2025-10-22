FC Porto: Zaidu entre os 24 convocados de Farioli para a visita a Nottingham
«Dragões» defrontam o Forest na quinta-feira, em Inglaterra
«Dragões» defrontam o Forest na quinta-feira, em Inglaterra
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, chamou 24 jogadores para a visita a Nottingham, em Inglaterra, onde os Dragões defrontam, na quinta-feira, o Forest, para a terceira jornada da fase inicial da Liga Europa.
Zaidu, recuperado de lesão, integra a comitiva, ao contrário de Yann Karamoh, que não está inscrito na Liga Europa mas que, no mês passado, viajou com a equipa para Salzburgo, na primeira jornada da prova.
De fora da convocatória continuam os lesionados Luuk de Jong e Nehuén Pérez.
O Nottingham Forest-FC Porto está agendado para as 20h00 da próxima quinta-feira e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.
Convocatória do FC Porto:
Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa;
Defesas: Francisco Moura, Zaidu, Martim Fernandes, Alberto Costa, Pedro Lima, Jan Bednarek, Dominik Prpić, Jakub Kiwior e Gabriel Brás;
Médios: Pablo Rosario, Alan Varela, Eustáquio, Victor Froholdt, Gabri Veiga e Rodrigo Mora;
Avançados: Pepê, William Gomes, Borja Sainz, Ángel Alarcón, Deniz Gül e Samu.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?