O FC Porto regressou esta terça-feira ao trabalho no Olival, com os olhos postos no duelo frente ao Nottingham Forest a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

A principal novidade da sessão foi Zaidu, que evoluiu para treino integrado condicionado, dando assim mais um passo na recuperação da lesão que trouxe dos compromissos internacionais da Nigéria.

No boletim clínico portista continuam também Nehuén Pérez e Luuk de Jong, ambos a realizarem tratamento e trabalho de ginásio.

Os dragões voltam a treinar na manhã de quarta-feira, às 10h30, novamente no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Já em Nottingham, ao final da tarde (19h30), Farioli e um jogador farão a antevisão do encontro, em conferência de imprensa.

O FC Porto está no sétimo lugar da classificação, com seis pontos conquistados, após dois triunfos frente ao Estrela Vermelha (2-1) e Salzburgo (1-0).