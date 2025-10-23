Nottingham Forest e FC Porto medem forças, esta quinta-feira, para a terceira jornada da fase de liga da Liga Europa e, melhor do que ninguém, Felipe conhece ambas as realidades, pelo que deixa um alerta para a capacidade física dos britânicos.

Em declarações ao site oficial dos dragões, o antigo internacional brasileiro e jogador dos dois clubes destaca as diferenças na forma de jogar das equipas e destaca a história «gigantesca» que têm na Europa.

Felipe considera que a atmosfera no City Ground, estádio do Nottingham Forest, pode ser um fator importante para o desenrolar do encontro, muito por culpa do «fanatismo» dos adeptos.

«Diferença entre os clubes nota-se sobretudo na forma de jogar. O Nottingham ainda está em fase de crescimento, mas é uma equipa muito forte fisicamente. Estive por dentro desse processo e é muito bom ver essa evolução. O FC Porto já tem essa intensidade, essa característica de ter mais bola. Têm duas histórias gigantescas na Europa. São clubes tradicionais, apaixonados e com muita história», refere.

«City Ground é um estádio com uma atmosfera mesmo muito forte. Muita gente, até amigos que fui conhecendo na Liga Inglesa, diziam que é muito difícil jogar lá porque os adeptos são apaixonados e apoiam o clube. Vai estar casa cheia, de certeza, porque os adeptos são muito fanáticos. Ao extremo mesmo», acrescenta o antigo jogador.