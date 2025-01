David Carmo, jogador do Olympiakos, na Flash Interview da SportTV, logo após a vitória sobre o FC Porto por 0-1:

[No final do jogo aquele chuto na bola para a bancada. Foi o quê? Raiva, satisfação? Vimos uma autoridade que o David nunca conseguiu ter aqui. O porquê dessa diferença?]

«Não, acho que foi um jogo muito complicado. Eles são uma equipa muito complicada, muito intensa. Acho que se viu no início do jogo. Felizmente conseguimos aguentar bem e marcar o nosso golo. Como eu disse, a nossa equipa defendendo bem, estamos sempre mais perto de ganhar. Acho que foi só o libertar, não de mágoa nenhuma, como eu falei ontem, só do sentimento do jogo. Foi um jogo muito complicado e fiquei feliz pela vitória. Como eu disse, não tenho mágoa por ninguém, não tenho raiva de ninguém. Estou a representar a Olympiakos, joguei contra o FC Porto e dei tudo para vencer. E acho que no futebol há momentos, há fases, se calhar houve muita coisa que se passou, por fora ou não, em que não me deixou e eu também não consegui me enquadrar. Infelizmente, olho para trás e fico infeliz de não ter conseguido ter outro tipo de caminhada aqui no FC Porto. Mas continuo a respeitar o clube e, mais uma vez, sem mágoa nenhuma.»

[Há fases, há fases individuais, há fases coletivas. A verdade é que chegou-me a este jogo o Olympiakos com uma fase excelente a nível individual em todas as competições. 16 jogos sem perder. Com essa hipótese, hoje já têm a certeza que vão seguir em frente na Liga Europa, seja diretamente, seja na fase do play-off. E encontra um FC Porto. O David [Carmo] viveu-o por dentro. Também como é que está a ver esta fase do FC Porto? E se essas fases diferentes que aqui se encontraram fizeram diferença também no jogo?]

«Sim, eu acho que eles no início conseguiam tirar o maior proveito dessa má fase. Nota-se pela intensidade como começaram a jogar, a vontade que estavam a demonstrar, a dificuldade que nos criaram. Infelizmente, para eles não conseguiram fazer o golo e aí as coisas começam a complicar mais. É um clube grande, é um clube que os adeptos fazem muita pressão e não é fácil. Não é fácil jogar assim, quando às vezes os próprios adeptos não apoiam tanto. E nós, felizmente, conseguimos tirar o proveito disso, mantendo sempre com exes, que é o que tem feito a nossa diferença, também para estarmos nesta boa fase.»