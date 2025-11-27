Gabri Veiga, autor de dois golos no triunfo do FC Porto sobre o Nice por 3-0, em declarações na Flash Interview da Sport TV.

Análise do jogo

«Muito contente, sobretudo pela performance da equipa. Era muito importante ganhar hoje na Liga Europa, para nos fazermos fortes em casa, onde por agora levamos dois jogos e duas vitórias. Mas obviamente também estou contente pela contribuição individual, embora seja fruto da equipa, do trabalho da equipa, sobretudo esse golo nos primeiros minutos, que é algo a que damos muita importância, algo que a equipa técnica trabalha bastante. Hoje correu tudo muito bem, mas no domingo já temos outra batalha.»

Aparecer no sítio certo à hora certa

«Sim, bem, no fim sabe sempre bem. Às vezes o golo chega, outras vezes não, mas o trabalho tem de estar lá. Chegar a essas zonas é uma virtude que eu tenho, mas pronto, às vezes há mais sorte, hoje saiu-me tudo bem, espero que seja assim muitas vezes.»

Manter a equipa centrada no Nice

«Sim, no fim sabíamos que eles não estavam no seu melhor momento como equipa, mas têm um talento individual muito grande, têm jogadores muito bons. Mas tínhamos sobretudo de os superar como equipa. Acho que estivemos muito bem nisso, todos juntos, a trabalhar uns pelos outros. No fim acho que foi isso que desequilibrou a favor da nossa vitória, um bom teste para continuarmos a crescer.»

Passar nos oito primeiros

«Bem, é um objetivo definido pela equipa técnica, por nós, porque no fim sempre que pudermos evitar jogar essa eliminatória que nos pode dar um pouco mais de oxigénio quando há muitos jogos seguidos, é um objetivo e pode ser uma boa notícia. Mas temos de ir jogo a jogo. Cumprimos o objetivo, agora temos de nos focar no campeonato, na Taça da Liga, e depois voltaremos aqui contra o Malmö para dar tudo e continuar a somar, que o nosso objetivo, como sempre, é ganhar.»