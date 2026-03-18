Hoeness avisa FC Porto: «Basta marcarmos um golo e vamos a prolongamento»
Treinador do Estugarda acredita na reviravolta e pede intensidade com «cabeça fria» no Dragão
Treinador do Estugarda acredita na reviravolta e pede intensidade com «cabeça fria» no Dragão
O treinador do Estugarda, Sebastian Hoeness, fez esta quarta-feira a antevisão ao duelo frente ao FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Após a derrota por 2-1 na Alemanha, o técnico germânico acredita que a eliminatória continua em aberto e aponta à resposta da sua equipa no Estádio do Dragão.
Eliminatória em aberto
«Basta marcarmos um golo e vamos a prolongamento. Vai ser um jogo no limite. O resultado foi bom para o FC Porto, mas está tudo em aberto.»
Equilíbrio entre emoção e controlo
«É preciso liberdade, emoção e temos de fazer mais um golo do que o adversário, mas também é importante ter um jogo estável, com pés e cabeça.»
Confiança na capacidade da equipa
«Já mostrámos há poucos dias que somos capazes. Não se tem sucesso em três anos se só soubermos jogar bonito. É preciso saber competir de todas as formas.»
Foco no presente
«Os ‘ses’ não me preocupam. Jogámos bem, os jogadores estão bem fisicamente e vamos tentar apresentar a melhor equipa e a mais fresca possível.»
Pressão também do lado portista
«O FC Porto está a fazer uma temporada incrível, mas também pode ter mais a perder com esta posição. Vamos ver como corre.»