O treinador do Estugarda, Sebastian Hoeness, fez esta quarta-feira a antevisão ao duelo frente ao FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Após a derrota por 2-1 na Alemanha, o técnico germânico acredita que a eliminatória continua em aberto e aponta à resposta da sua equipa no Estádio do Dragão.

Eliminatória em aberto

«Basta marcarmos um golo e vamos a prolongamento. Vai ser um jogo no limite. O resultado foi bom para o FC Porto, mas está tudo em aberto.»

Equilíbrio entre emoção e controlo

«É preciso liberdade, emoção e temos de fazer mais um golo do que o adversário, mas também é importante ter um jogo estável, com pés e cabeça.»

Confiança na capacidade da equipa

«Já mostrámos há poucos dias que somos capazes. Não se tem sucesso em três anos se só soubermos jogar bonito. É preciso saber competir de todas as formas.»

Foco no presente

«Os ‘ses’ não me preocupam. Jogámos bem, os jogadores estão bem fisicamente e vamos tentar apresentar a melhor equipa e a mais fresca possível.»

Pressão também do lado portista

«O FC Porto está a fazer uma temporada incrível, mas também pode ter mais a perder com esta posição. Vamos ver como corre.»