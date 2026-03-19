Jan Bednarek, jogador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo por 2-0 frente ao Estugarda, num encontro a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Jogo esteve sempre sobre controlo?

«Sim, acho que foi um jogo difícil. Penso que estavam a jogar muito bem. E acho que tivemos simplesmente de defender bem. E foi isso que fizemos. Acho que é um jogo normal: o adversário quer ganhar. Especialmente porque sabiam que tinham de explorar a profundidade. Tivemos de ser fortes e defender muito bem. Acho que foi isso que aconteceu hoje. Também temos de respeitar a qualidade do adversário.

A qualidade que eles têm, penso que são, na verdade, o terceiro classificado da Bundesliga. Portanto, é normal que tenham mais posse de bola e que criem oportunidades. Mas também precisamos, por vezes, de aceitar isso e lidar com a situação. Acho que criaram oportunidades e tiveram posse de bola. Mas, no fim do dia, mantivemos a baliza a zeros e ganhámos por 2-0.»

Foi preciso inteligência

«Acho que, nos momentos cruciais do jogo, fomos físicos e muito fortes, especialmente nos duelos e nos contra-ataques. Portanto, acho que foi um excelente teste para nós. Um jogo muito bom também para provarmos que conseguimos defender um pouco mais recuados, ter um tipo de jogo ligeiramente diferente daquele a que estamos habituados em Portugal. Estamos muito felizes por não termos sofrido golos e por avançarmos para a próxima eliminatória. Vamos continuar e agora estamos prontos para o Sp. Braga.»

Olhos em Istambul?

«Acho que Istambul ainda está longe. Mas, passo a passo, jogo a jogo, vamos tentar chegar à final e depois, esperamos, ganhá-la. É uma competição muito exigente, mas estamos preparados. Como mostrámos hoje, também sabemos defender.»

Thiago Silva e o jogo 1000

«Não sabia. É um grande feito da parte dele. Acho que é um grande jogador e é um privilégio e um prazer jogar ao lado dele. Ele transmite muita comunicação, muita confiança e muita experiência. Não sou muito novo, mas ainda posso aprender muito com ele. É alguém que serve de exemplo para todos nós, para jogar a este nível e ter este rendimento. Com aquela idade, é algo extraordinário. Como clube, como equipa, estamos muito gratos por o ter connosco.»