Jakub Kiwior mostra-se feliz por ter atuado ao lado de Thiago Silva, um «grande jogador» que o ajudou no «posicionamento» frente ao V. Guimarães. O central polaco fala sobre o frio que se sente na Chéquia, ainda que espere um ambiente «quentinho» nas quatro linhas:

Frio em Plzen durante o encontro

«Não treinámos aqui, mas acho que todos sabem que vai estar frio amanhã e estamos preparados para isso, mentalmente. Espero que do lado de fora esteja frio, mas que dentro de campo esteja quente.»

Experiência de jogar ao lado de Thiago Silva

«Jogámos o jogo todo e senti-me bem, tenho um grande jogador ao meu lado. Ele ajudou-me muito no posicionamento e acho que foi um bom jogo para nós. Serviu para que nos conectássemos um pouco melhor e tivemos de manter o foco durante o tempo inteiro. Além disso, mantivemos a baliza sem golos sofridos, portanto foi bom para nós. Não importa quem joga ao meu lado, tenho boa relação com todos eles.»