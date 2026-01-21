Kiwior: «Espero um ambiente frio lá fora, mas quente dentro de campo»
Central polaco aborda primeiro jogo ao lado de Thiago Silva, um dos reforços de inverno do FC Porto
Jakub Kiwior mostra-se feliz por ter atuado ao lado de Thiago Silva, um «grande jogador» que o ajudou no «posicionamento» frente ao V. Guimarães. O central polaco fala sobre o frio que se sente na Chéquia, ainda que espere um ambiente «quentinho» nas quatro linhas:
Frio em Plzen durante o encontro
«Não treinámos aqui, mas acho que todos sabem que vai estar frio amanhã e estamos preparados para isso, mentalmente. Espero que do lado de fora esteja frio, mas que dentro de campo esteja quente.»
Experiência de jogar ao lado de Thiago Silva
«Jogámos o jogo todo e senti-me bem, tenho um grande jogador ao meu lado. Ele ajudou-me muito no posicionamento e acho que foi um bom jogo para nós. Serviu para que nos conectássemos um pouco melhor e tivemos de manter o foco durante o tempo inteiro. Além disso, mantivemos a baliza sem golos sofridos, portanto foi bom para nós. Não importa quem joga ao meu lado, tenho boa relação com todos eles.»