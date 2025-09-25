Jakub Kiwior, jogador do FC Porto, em declarações à Flash Interview da Sport TV depois do triunfo dos dragões frente ao Salzburgo por 1-0, na primeira jornada da Fase de Liga da Liga Europa. O defesa polaco sublinhou a lição que os dragões podem retirar da vitória nos minutos finais do encontro.

Análise do jogo

«Foi realmente uma grande noite porque vencemos, mas foi um jogo muito difícil. Estamos felizes porque ganhámos».

Salzburgo complicou a partida

«Sim, exatamente. Vimos isso dentro de campo, foi muito difícil, mas jogámos como equipa e, nos minutos finais, conseguimos vencer».

O que pode a equipa retirar de uma vitória assim no último minuto?

«Espero que isto nos dê muita energia e que acreditemos que, em cada jogo, podemos ganhar da mesma forma, porque jogamos como equipa, e acreditamos. E acabámos por vencer nos instantes finais».

A importância de começar a Liga Europa a vencer

«Cada jogo pode ser complicado para nós, mas hoje foi uma grande lição. Temos de mudar algumas coisas no nosso jogo para conseguirmos vencer mais vezes».

