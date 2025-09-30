O FC Porto-Estrela Vermelha e o Celtic-Sp. Braga, jogos dos clubes portugueses na primeira jornada da fase de liga da Liga Europa, vão ter arbitragem alemã: Harm Osmers dirige o jogo no Estádio do Dragão e Tobias Stieler apita o duelo na Escócia, confirmou a UEFA, esta manhã.

Harm Osmers, de 40 anos, vai ser auxiliado por Dominik Schaal e Christian Gittelmann. Florian Exner é quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Bastian Dankert, assistido por Sören Storks, numa equipa de arbitragem 100 por cento alemã no Dragão, onde o jogo está marcado para as 20 horas de quinta-feira.

Antes, pelas 17h45, no Celtic Park, em Glasgow, Tobias Stieler, de 44 anos, dirige o Celtic-Sp. Braga. O duelo tem como árbitros assistentes Lasse Koslowski e Mark Borsch. Timo Gerach é o quarto árbitro, Christian Dingert está no vídeo-árbitro e tem como seu assistente o único não-alemão: o neerlandês Pol van Boekel.

Noutro jogo da Liga Europa, pelas 17h45, o Roma-Lille tem o português Tiago Martins como assistente de vídeo-árbitro. O duelo tem arbitragem do belga Erik Lambrechts.