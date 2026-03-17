Liga Europa: Anthony Taylor é o árbitro do FC Porto-Estugarda
Árbitro inglês na receção dos dragões aos alemães
Anthony Taylor é o árbitro nomeado pela UEFA para comandar o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa entre o FC Porto e os alemães do Estugarda.
Para completar a equipa de arbitragem, liderada pelo experiente árbitro britânico de 47 anos, foram nomeados os assistentes Gary Beswick e Adam Nunn, enquanto Michael Salisbury será o videoárbitro (VAR).
Os dragões contam com uma vitória nos três encontros das competições europeias arbitrados por Anthony Taylor, curiosamente frente ao (também alemão) Bayer Leverkusen (2022/23). Nos outros dois encontros europeus arbitrados pelo inglês, o FC Porto conta com 2 derrotas na Liga dos Campeões frente a Besiktas (2017/18) e Barcelona (2023/24).
Os comandados de Francesco Farioli procuram assegurar a passagem aos quartos de final da Liga Europa, depois de terem vencido a equipa do português Tiago Tomás, na Alemanha, por 2-1.
A partida entre FC Porto e Estugarda está marcada para esta quinta-feira com início às 20 horas.