O árbitro Tobias Stieler foi nomeado pela UEFA, esta terça-feira, para arbitrar o jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final entre FC Porto e Roma.

O alemão já esteve presente noutro jogo dos dragões esta temporada, no empate a três golos entre «azuis e brancos» e o Manchester United, também no estádio do Dragão a contar para a Fase de Liga da competição.

Stieler, de 43 anos, vai ser auxiliado pelos conterrâneos Christian Gittelmann e Mark Borsch. O quarto árbitro é Florian Badstübner e no VAR estará Sören Storks.

O FC Porto-Roma joga-se esta quinta-feira, às 20h, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.