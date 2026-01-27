O Comité de Arbitragem da UEFA nomeou o belga Jasper Vergoote para apitar o jogo entre FC Porto e Rangers, na última jornada da fase de liga da Liga Europa.

Numa equipa de arbitragem praticamente composta por intervenientes da Bélgica, o VAR estará a cargo de Jan Boterberg. Esta é a primeira vez que o juiz dirige um encontro dos azuis e brancos, tendo estado em encontros de qualificação para a Champions e da Liga Conferência, na presente época.

A partir das 20h, o FC Porto receber a formação escocesa no Estádio do Dragão, sendo que a ambição passa por vencer e carimbar o acesso direto à próxima fase da prova. Nota para o 32.º lugar e os quatro pontos do Rangers na classificação, que impedem (matematicamente) o sonho de estar no play-off.