Liga Europa
Há 1h e 0min
Liga Europa: árbitro belga no FC Porto-Rangers
Jasper Vergoote eleito pela UEFA para apitar último jogo dos dragões na fase de liga da Liga Europa
DIM
Jasper Vergoote eleito pela UEFA para apitar último jogo dos dragões na fase de liga da Liga Europa
DIM
O Comité de Arbitragem da UEFA nomeou o belga Jasper Vergoote para apitar o jogo entre FC Porto e Rangers, na última jornada da fase de liga da Liga Europa.
Numa equipa de arbitragem praticamente composta por intervenientes da Bélgica, o VAR estará a cargo de Jan Boterberg. Esta é a primeira vez que o juiz dirige um encontro dos azuis e brancos, tendo estado em encontros de qualificação para a Champions e da Liga Conferência, na presente época.
A partir das 20h, o FC Porto receber a formação escocesa no Estádio do Dragão, sendo que a ambição passa por vencer e carimbar o acesso direto à próxima fase da prova. Nota para o 32.º lugar e os quatro pontos do Rangers na classificação, que impedem (matematicamente) o sonho de estar no play-off.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS