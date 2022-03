O encontro entre Lyon e FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, vai ser dirigido por Ovidiu Hategan.

O juiz romeno é de má memória para os dragões. Em setembro, Hategan apitou o jogo da Liga dos Campeões no Wanda Metropolitano, diante do Atlético de Madrid, que terminou com um nulo no marcador. Nessa partida, os azuis e brancos viram Mbemba ser expulso e Taremi ainda teve um golo anulado.

Hategan esteve também na derrota que o Bayern impôs esta época na Luz, frente ao Benfica (4-0).

Em Lyon, vai ser auxiliado por Mircea Mihail Grigoriu e Sebastian Gheorghe. O italiano Marco Di Bello será vídeo-árbitro.

Já o Mónaco-Sp. Braga vai ser dirigido pelo sueco Andreas Ekberg.

Ekberg já tinha apitado os arsenalistas, na temporada passada, no encontro em casa da Roma, que terminou com derrota por 3-1, nos 16 avos-de-final da Liga Europa.

Mehmet Culum e Fredrik Klyver são os assistentes e no VAR vai estar o neeerlandês Jochem Kamphuis.

O português Artur Soares Dias também vai estar em ação nas competições europeias, neste caso na Liga Conferência, para apitar o Basileia-Marselha, assistido por Rui Licínio e Paulo Soares e o quarto árbitro Tiago Martins.

(Imagens vídeo Eleven Sports)