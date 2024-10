Damian Sylwestrzak é o árbitro escolhido para apitar o jogo entre o FC Porto e o Hoffenheim, a contar para a terceira jornada da fase de liga, da Liga Europa.

A equipa de arbitragem é, de resto, 100 por cento polaca, sendo que no VAR estará Piotr Lasyk. Os azuis e brancos procuram a primeira vitória nesta fase da prova, depois da derrota frente ao Bodo/Glimt e o empate contra o Man. United.

O jogo entre o FC Porto e o Hoffenheim está marcado para esta quinta-feira, no Estádio do Dragão, a partir das 20h e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.