O Sp. Braga distanciou-se do FC Porto na fase regular da Liga Europa, na noite desta quinta-feira. Os bracarenses venceram o Hoffenheim por 3-0, na Pedreira, enquanto que os dragões empataram no terreno do Anderlecht (2-2).

Assim, a equipa de Vítor Bruno soma cinco pontos, no 23.º posto - o penúltimo que dá acesso ao playoff de acesso aos dezasseis avos de final da Liga Europa.

Por outro lado, a formação orientada por Carlos Carvalhal somou mais três pontos e conta com sete, no 18.º posto, também em zona de playoff.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DETALHADA AQUI

Refira-se que os oito primeiros classificados apuram-se diretamente para os oitavos de final, sendo que as equipas do 9.º ao 24.º posto têm de jogar um playoff.

O QUE FALTA JOGAR PARA AS DUAS EQUIPAS

FC Porto:

Midtjylland (casa)

Olympiacos (casa)

Maccabi Telavive (fora)

Sp. Braga:

Roma (fora)

St. Gilloise (fora)

Lazio (casa)