Eliminado nos quartos de final, o FC Porto encaixou 23,612 milhões de euros com a participação na Liga Europa. Já o Sporting de Braga, que garantiu a presença nas meias-finais, soma, até ao momento, 25,568 milhões.

Com a derrota por 1-0 no reduto do Nottingham Forest e consequente eliminação, os dragões falharam o prémio de 4,2 milhões de euros pela presença nas meias-finais, valor esse que o Sp. Braga arrecadou, ao vencer por 4-2 o Betis, no La Cartuja, após a igualdade na primeira mão.

Na época passada, na primeira edição com uma fase de liga de 36 equipas, o FC Porto encaixou 16,488 milhões de euros, tendo sido eliminado pela Roma nos «oitavos». À semelhança dos dragões, também os bracarenses já ultrapassaram a verba da temporada transata, onde não passaram dos 13,437 milhões.

Com a entrada direta na fase de liga, o FC Porto encaixou 4,31 milhões de euros, enquanto o Sp. Braga juntou esse valor-base um montante de 350.000 euros decorrentes das rondas preliminares.

Já em termos de valor pilar, associado ao volume de mercado do respetivo país e ao coeficiente dos clubes no ranking da UEFA a cinco e 10 anos para as partes europeia e não europeia, o FC Porto arrecadou 9,31 milhões, contra 6,797 milhões do Sp. Braga.

Além do prémio inicial e do valor pilar, os dois clubes ganharam dinheiro pelo desempenho a partir da fase de liga, na qual FC Porto e Sporting de Braga terminaram no quinto e sexto lugares, ambos de acesso direto aos oitavos, com 17 pontos, após cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

Cada vitória rendeu 450.000 euros, para um total de 2,25 milhões, e uma igualdade deu 150 mil, até aos 300.000, tendo a classificação possibilitado, com o remanescente dos empates, bónus de 2,592 milhões aos portistas - 32 parcelas multiplicadas por 81 mil euros - e de 2,511 milhões aos minhotos - 31 por 81 mil.

Como houve 25 igualdades nessa fase, num excedente de 3,75 milhões de euros, cada lugar passou a valer 81.000 euros a mais face à posição imediatamente inferior, em detrimento dos 75 mil euros inicialmente tabelados pela UEFA.

FC Porto e Sporting de Braga encaixaram ainda 600.000 euros por terminarem no top-8 e 1,75 milhões de euros pela entrada automática nos «oitavos».

Nos oitavos de final, os azuis e brancos bateram por duas vezes os alemães do Estugarda (2-1 fora e 2-0 em casa), enquanto os arsenalistas começaram por perder diante do Ferencváros (2-0), mas inverteram a eliminatória na receção aos húngaros (4-0), garantindo a bonificação de 2,5 milhões pela chegada aos «quartos».

O FC Porto despede-se com 23,612 milhões de euros, menos do que o Betis, eliminado pelo Sp. Braga, que arrecadou 23,658 milhões.

Quanto aos semifinalistas, além do Sp. Braga, com 25,568 milhões de euros, o Aston Villa arrecadou, para já, 28,003 milhões e o Nottingham Forest encaixou 24,086, ao passo que o Friburgo leva 25,627 na conta.

Caso elimine o Friburgo nas meias-finais, o Sp. Braga pode juntar mais sete milhões de euros ao total de prémios.