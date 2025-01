O FC Porto já conhece o calendário do play-off com a Roma que vale uma vaga nos oitavos de final da Liga Europa.

Os «dragões» jogam a primeira mão em casa, às 20:00 do dia 13 de fevereiro. Uma semana depois, no dia 20, as duas equipas reencontram-se na capital italiana, com o pontapé de saída previsto para as 17:45.

O vencedor do play-off segue defronta, nos oitavos de final, a Lazio ou o Athleltic Bilbao, em março.

Primeira mão do play-off

13 de fevereiro: Ferencváros - Viktoria Plzeň (17:45); Union SG - Ajax (17:45); Midtjylland - Real Sociedad (17:45); Fenerbahçe - Anderlecht (17:45); FC Porto - Roma (20:00); AZ Alkmaar - Galatasaray (20:00); PAOK - Steaua Bucareste (20:00); Twente - Bodø/Glimt (20:00)

Segunda mão do play-off

20 de fevereiro: Roma - FC Porto (17:45); Bodø/Glimt - Twente (17:45); Galatasaray - Az Alkmaar (17:45); Steaua Bucareste - PAOK (17:45); Viktoria Plzeň - Ferencváros (20:00); Ajax - Union SG (20:00); Real Sociedad - Midtjylland (20:00); Anderlecht - Fenerbahçe (20:00)