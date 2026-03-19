FIGURA: Diogo Costa

O guarda-redes do FC Porto foi determinante na noite que confirmou o apuramento dos dragões para os quartos de final. No dia em que partiu Silvino, antigo guardião e adjunto dos dragões, houve um homem, com luvas e grande sentido de missão, a segurar o FC Porto quando mais foi preciso. Na primeira parte, brilhou para negar o golo por duas vezes a Fuhrich e uma a El Khannouss, tendo de novo evitado o empate ao marroquino antes da hora de jogo. Uma noite em grande do internacional português.

MOMENTO: Froholdt descansa o Dragão… e até Farioli leva mãos à cabeça (72m)

O minuto 72 foi de magia no Dragão. Froholdt apanhou bem a bola à entrada da área e rematou para um golaço de pé esquerdo: 2-0 no jogo, 4-1 na eliminatória e o ponto alto da noite no Dragão, que até fez Farioli levar as mãos à cabeça.

OUTROS DESTAQUES

William Gomes: a exibição não foi brilhante, mas o extremo brasileiro foi decisivo no marcador, ao acreditar no lance construído por Zaidu, Moffi e Borja Sainz, para desviar no sítio certo, sem oposição, para o 1-0 no marcador. Um golo que foi como um balão de oxigénio numa fase em que os alemães estavam por cima no jogo. E a dar outra margem nas contas da eliminatória.

Victor Froholdt: entrou para o lugar de Rodrigo Mora ao intervalo e resolveu, de vez, a eliminatória a favor dos dragões, com um grande golo de pé esquerdo. Que momento do dinamarquês!

Fuhrich: que exibição do internacional alemão que cumpre a quinta época no Estugarda. Assumiu-se no corredor esquerdo, partiu sem medos para cima de Alberto Costa e William em vários lances e deu muito, muito trabalho à defensiva azul e branca. Esteve perto do golo em duas ocasiões, mas Diogo Costa ganhou-lhe os duelos. Enérgico, irrequieto e difícil de enfrentar pelo adversário.

Thiago Silva: voltou ao onze inicial para novo teste europeu e cumpriu ao lado de Bednarek, num jogo com uma marca histórica na carreira. E assinalável: 1000 jogos como futebolista. Aos 41 anos e a este nível, é obra, trabalho e dedicação.

Stiller: comandou, e de que forma, o meio-campo e as dinâmicas defesa-ataque do Estugarda. Uma exibição vistosa, com qualidade no passe, na visão de jogo e na descoberta de adversários.