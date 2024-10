Figura: Nico González



É o dono da equipa com a bola. O espanhol agarrou a batuta do FC Porto, é o maestro. Pensa, executa com qualidade e organiza o jogo ofensivo dos dragões. O médio raramente errou um passe e não escolheu a melhor opção como se estivesse sempre a ver o jogo de cima e não no relvado como os outros. Nico acrescentou chegada à área à versão 2024/25 e foi nesse espaço que surgiu a assistir, de cabeça, Djaló para o 1-0. Fez um jogaço!



Momento do jogo: Samu faz o Dragão respirar de alívio



O FC Porto não estava a fazer um grande jogo. Longe disso. Pareceu entrar na segunda parte agarrado à vantagem que trazia do primeiro tempo e com intuito de explorar o bloco mais subido do Hoffenheim. A estratégia não foi a mais audaz, mas surtiu efeito. Samu aproveitou um erro de Stach, ganhou-lhe em velocidade e na área, atirou para o 2-0.



Outros destaques:



Tiago Djaló: parece ter, por fim, agarrado um lugar na equipa titular. Depois da estreia com um golo frente ao Sintrense, Tiago Djaló repetiu o feito frente ao Hoffenheim, na Liga Europa. Embora tenha sentido dificuldades para travar os homens do ataque dos alemães (assim para Nehuén Pérez), Djaló fez valer o poderio físico para ganhar alguns duelos. Sai nota positiva.



Hlozek: o homem mais perigoso do ataque do Hoffenheim. Tecnicista, o checo teve liberdade de movimentos e criou várias situações para marcar – a melhor das quais quando driblou Djaló e atirou por cima, em plena grande área. Merecia outro acompanhamento.



Samu: fez, porventura, o jogo mais «apagado» desde que se assumiu como titular. Mas, o que se pede aos avançados são golos, não é verdade? E o espanhol picou o ponto uma vez mais – leva oito golos de azul e branco ao peito. Apesar do golo importante no desfecho da partida, ficou à vista aspeto em que o jovem (tem 20 anos e uma margem de progressão tremenda) tem de evoluir.