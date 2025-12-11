FIGURA: Samu

O avançado espanhol dá mostras de querer encontrar-se com os golos de forma mais frequente e, após abrir caminho à vitória de domingo em Tondela, fez o mesmo ante o Malmö. Bisou na primeira parte, assistido por Rodrigo Mora e Borja Sainz, com duas boas finalizações. Uma de cabeça, outra de pé direito. Ambas na área. Chegou aos três golos em cinco jogos na Liga Europa e, na época toda, aos 13 em 20 partidas disputadas. Pela segunda vez em 2025/26, marca em dois jogos seguidos. Já não o fazia há três meses, desde meados de setembro, quando marcou a Nacional e Rio Ave.

MOMENTO: sociedade Mora-Samu volta a cuspir fogo (30m)

O FC Porto desfez o nulo contra o Malmö com mais um lance que envolveu combinação direta de Rodrigo Mora com Samu. O português cruzou bem e o espanhol cabeceou para inaugurar o marcador numa noite de mais uma vitória europeia, que confirma pelo menos o play-off aos dragões e mantém intactas as hipóteses de apuramento direto para os oitavos de final.

OUTROS DESTAQUES

Rodrigo Mora: ativo na ligação entre o meio-campo e o ataque, o jovem português dos dragões criou alguns dos desequilíbrios no um para um que deram sinais de crescimento do FC Porto, ainda com 0-0. Desbloqueou, por exemplo, no lance que daria a primeira ocasião clara de golo, negada por Olsen a Borja Sainz. Finalmente, ao minuto 30, assistiu Samu para o 1-0, depois de explorar bem o espaço e de cruzar com precisão para o espanhol. Seis minutos mais tarde, esteve também na jogada do segundo golo.

Robin Olsen: é verdade que o Malmö saiu derrotado do Dragão e acabou por ser pela margem mínima, mas também é verdade que foi graças ao experiente guarda-redes internacional sueco de 35 anos que o resultado não foi mais pesado para os nórdicos. Sobretudo por duas grandes ações na primeira parte, ainda com 0-0: uma grande defesa a remate de Borja Sainz e a forma eficaz como negou uma tentativa de «chapéu» de Samu. Já perto do fim, negou golos a William Gomes, Deniz Gül e Alarcón com boas defesas.

Borja Sainz: uma de três novidades no onze inicial dos dragões, Borja Sainz deixou o primeiro aviso à baliza do Malmö, trabalhou bem na frente e assistiria Samu para o 2-0, já depois de ter estado igualmente na origem do 1-0.

Pepê: foi também peça importante no ataque dos dragões, com movimentos interessantes na direita e também ao meio nas saídas para o ataque. Cruzou bem a bola no lance que dá o bis de Samu.