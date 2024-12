FIGURA: Galeno

De regresso ao papel de lateral-esquerdo, mas a aparecer muitas vezes em zonas mais adiantadas em alguns ataques do FC Porto, Galeno cumpriu atrás e à frente. No primeiro quarto de hora de jogo, destaque para três boas ações defensivas, a impedirem ataques do Midtjylland junto da área de Diogo Costa. A última delas mostrou espírito pela equipa, pois começaram numa perda de bola sua. À frente, participou em vários ataques, deu largura pela esquerda e bem tentou o golo num par de ocasiões, faltando-lhe mais pontaria para acertar com a baliza.

MOMENTO: da definição de Fábio Vieira ao golo de Samu (56m)

A assistência é de Pepê, o golo é de Samu, mas grande parte do 2-0 do FC Porto é da qualidade de Fábio Vieira, que enganou dois adversários pelo meio e fez um grande passe por alto para o brasileiro servir o espanhol na área. Um lance e um golo que permitiram outro controlo na última meia-hora de jogo.

OUTROS DESTAQUES

Namaso: novidade no onze inicial do FC Porto, foi decisivo para abrir caminho à vitória dos azuis e brancos, ao concluir de cabeça o cruzamento de Stephen Eustáquio para o 1-0 aos 30 minutos.

Samu: algo discreto no jogo na primeira parte, pintou o marcador com outra cor e certeza quando, aos 56 minutos, concluiu um belo lance iniciado por Fábio Vieira, a passe de Pepê, para o 2-0. Foi o 15.º golo esta época pelo FC Porto em 18 jogos, o quinto na Liga Europa, na qual está no topo da lista de melhores marcadores.

Fábio Vieira: ocupou zonas centrais do terreno entre a linha média e a mais avançada, composta por Pepê, Samu e Namaso. E se poucos têm a sua qualidade de passe, visão e definição neste plantel, isso mesmo ficou demonstrado no lance do 2-0, que tranquilizou o FC Porto no marcador, rumo à vitória.

Diogo Costa: sem grande trabalho, correspondeu quando necessário. Boa “mancha” aos 33 minutos de jogo, na única defesa feita na primeira parte, para negar o golo a Buksa.

Mikel Gogorza: mostrou eficácia na definição do passe e está ligado às duas ocasiões perigosas do Midtjylland na primeira parte, concluídas por Buksa e mereceu a atenção da defensiva portista.

Stephen Eustáquio e Alan Varela: dupla coesa a meio-campo, a ligar o jogo da equipa e a ganhar grande parte dos duelos aos jogadores do Midtjylland, que mal criou mossa aos dragões. No fim, uma bola de Eustáquio ainda criou susto junto da baliza de Diogo Costa, mas o homem que serviu Namaso para o 1-0 fez globalmente um jogo acertado.