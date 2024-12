O FC Porto venceu esta noite os dinamarqueses do Midtjylland, por 2-0, em jogo da 6.ª jornada da Liga Europa.

Danny Namaso, aos 30m, e Samu, aos 56m, fizeram os golos do triunfo portista no Estádio do Dragão. Já nos descontos, Buksa reduziu para a equipa nórdica.

Com este resultado, o FC Porto soma agora 8 pontos na Liga Europa e sobe na classificação.