Já tinha sido assim contra o Sporting e repetiu-se o filme com a Roma. O FC Porto precisou de sofrer e ir-se abaixo para depois se levantar e mostrar a melhor versão – mas Anselmi tem de querer mais durante 90 minutos. Os portistas empataram a um golo na receção à Roma e deixam tudo em aberto para a segunda mão do play-off da Liga Europa.

É inegável que há muito caminho pela frente e esta aparenta ser uma tarefa hercúlea, mas os dragões jogam na Europa grande parte das fichas da época e só com isso na cabeça podem sair do Olímpico com o bilhete para a fase seguinte.

O FILME DO JOGO

Otávio voltou ao onze, relegando Zé Pedro para o banco. Na frente, Gonçalo Borges rendeu Pepê. Se a energia do extremo pouca diferença fez no ataque, as abordagens do central denotaram aquilo que já se tinha visto anteriormente.

O FC Porto tentou sair a jogar desde trás, a partir dos centrais, mas estes voltaram a colecionar abordagens questionáveis, com vários passes falhados. Consequência disso (mas não só), o FC Porto praticamente não conseguiu ligar o jogo até às imediações da área italiana, exceção feita nos ataques rápidos protagonizados, sobretudo, após lances de bola parada dos «giallorossi». E como isso seria decisivo mais lá à frente.

A Roma, por sua vez, mostrava ser uma equipa com outra craveira, pelo menos no capítulo individual. Muito mais objetivos na construção das jogadas, os italianos souberam encontrar caminhos para chegar à área portista. Aí, faltou uma pitada de brilhantismo e criatividade, algo que se agravou com a saída prematura de Paulo Dybala, a estrela da companhia, que teve de deixar o jogo mais cedo por lesão.

A primeira parte foi mal jogada. Ao intervalo, o árbitro já tinha puxado do cartão em seis ocasiões.

Mas a equipa que mais fez por estar em vantagem conseguiu-o ao cair do pano. Zeki Çelik foi o mais rápido a reagir na área portista, após um corte de Nehuén Pérez e, na passada, bateu Diogo Costa, em tempo de descontos.

O FC Porto entrou com outra cara na segunda parte e Francisco Moura deixou o primeiro aviso à turma italiana logo a abrir. Mas foi mesmo apenas um aviso. A Roma voltou a estancar as investidas dos dragões e, sempre que podia, trocava a bola longe da baliza de Svilar.

Se o FC Porto tinha conseguido criar perigo na primeira parte com transições rápidas na sequência de bolas paradas defensivas, foi assim que chegou à igualdade. Aos 67 minutos, Diogo Costa - que instantes antes tinha evitado o 2-0 - acedeu ao pedido das bancadas, lançou longo para a velocidade de Pepê e o brasileiro aguentou a bola na área italiana, até que surgiu Francisco Moura a rematar com raiva para deixar a eliminatória novamente empatada.

O cenário ficou ainda mais favorável cinco minutos depois, quando Cristante viu o segundo cartão amarelo e deixou os «giallorossi» em inferioridade; de nada valeram as substituições de Claudio Ranieri ao intervalo. A crença, aí, aumentou. E o jogo mudou de figurino.

A Roma deixou de ter capacidade para manter a bola durante largos períodos, enquanto o FC Porto, ajudado pelas substituições viradas para o ataque de Anselmi, passou a jogar praticamente nas redondezas da linha da grande área adversária.

No entanto, a defesa italiana foi capaz de superar alguns calafrios e os portistas ameaçaram sobretudo através de remates de longa distância, o que facilitou a tarefa de Svilar – muito assobiado pelo seu passado encarnado.

O FC Porto volta a mostrar que ainda não é uma equipa oleada e marcar passo novamente. Nos últimos nove jogos, só venceu um, embora ainda não tenha perdido com o novo treinador. A perspetiva não é muito animadora, mas há razões para ter esperança num bom resultado, daqui a uma semana, no Olímpico.