A UEFA anunciou, esta terça-feira, que Georgi Kabakov é o árbitro escolhido para o jogo entre Lazio e FC Porto, a contar para a quarta jornada da fase de liga da Liga Europa.

No Estádio Olímpico de Roma, que recebe o encontro, a partir das 20h, o juíz búlgaro terá o auxílio de Dragomir Draganov no VAR. Recorde-se que o FC Porto ocupa o 15.º lugar nesta fase da competição, com quatro pontos somados (uma vitória, um empate e uma derrota).

Já em Boras, na Suécia, Juxhin Xhaja vai apitar o jogo entre o Elfsborg e o Sp. Braga, com início marcado para as 17h45, desta quinta-feira, também a contar para a Liga Europa. Quanto ao jogo entre V. Guimarães e Mlada Boleslav, terá a arbitragem de Pawel Raczkowski, a partir das 20h, no Estádio Dom Afonso Henriques.

Destacar também a presença de Luís Godinho no jogo entre o Bodo/Glimt e o Qarabag, a contar para a Liga Europa.