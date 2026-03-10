Liga Europa: lituano e escocês apitam jogos de FC Porto e Sp. Braga
Donatas Rumsas na Alemanha e Nicholas Walsh na Escócia
O árbitro lituano Donatas Rumsas vai dirigir o Estugarda-FC Porto da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, confirmou a UEFA, na manhã desta terça-feira, enquanto o Ferencváros-Sp. Braga, na Hungria, vai ter o escocês Nicholas Walsh como árbitro.
Na Alemanha, Rumsas, de 37 anos, vai ser auxiliado pelos compatriotas Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis, sendo o quarto árbitro Manfredas Lukjancukas O vídeo-árbitro é o neerlandês Dennis Higler, que vai ser assistido pelo compatriota Pol van Boekel.
Já na Hungria, Nicholas Walsh, de 35 anos, vai ser assistido pelos também escoceses Francis Connor e Daniel McFarlane, sendo Donald Robertson o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar o inglês Darren England, assistido pelo escocês Kevin Clancy.
O Estugarda-FC Porto tem apito inicial marcado para as 17h45 de quinta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol, tal como o Ferencváros-Sp. Braga, que está agendado para as 20 horas.