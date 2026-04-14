O neerlandês Danny Makkelie é o árbitro do Nottingham Forest-FC Porto, jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, ao passo que o italiano Davide Massa vai dirigir o Betis-Sporting de Braga, confirmou a UEFA, na manhã desta terça-feira.

Em Nottingham, Makkelie vai ser auxiliado pelos compatriotas Hessel Steegstra e Jan de Vries, sendo Allard Lindhout o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar o croata Ivan Bebek, assistido por Sören Storks.

Makkelie, de 43 anos, dirige pela segunda vez um jogo de uma equipa portuguesa esta época, depois do Nápoles-Sporting (2-1), da fase de liga da Liga dos Campeões, a 1 de outubro.

Já em Sevilha, Massa vai ser assistido por Filippo Meli e Stefano Alassio. O quarto árbitro é Matteo Marcenaro. No vídeo-árbitro vai estar Daniele Chiffi, assistido por Luca Pairetto.

Massa, de 44 anos, já dirigiu, esta época, a vitória épica do Benfica ante o Real Madrid, por 4-2, a 28 de janeiro, no final da fase de liga da Liga dos Campeões.

Os jogos de FC Porto e Sporting de Braga estão agendados para as 20 horas de quinta-feira e ambos têm as eliminatórias empatadas 1-1.

RELACIONADOS
