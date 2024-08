Man. United, Lazio, Olympiakos, Maccabi Tel-Aviv, Midtjylland, Bodo Glimt, Hoffenheim e Anderlecht são os adversários do FC Porto na fase de liga da Liga Europa.

Os dragões defrontam em casa Manchester United, Olympiakos, Midtjylland e Hoffenheim e jogam fora com Lazio, Maccabi Tel Aviv, Bodo Glimt e Anderlecht.

Destacar que neste sorteio, o FC Porto e o Sp. Braga defrontam cinco adversários em comum: Lazio, Olympiakos, Bodo Glimt, Maccabi Tel-Aviv e Hoffenheim.

O formato, apuramento e calendário

De recordar que, no formato desta época, deixa de haver grupos como até agora, havendo uma única fase de liga. Cada clube faz, não seis, mas sim oito jogos, contra oito adversários diferentes. Cada clube foi sorteado para defrontar dois adversários de cada um dos quatro potes, fazendo um jogo em casa e um fora contra um clube de cada pote.

De notar ainda que, nesta fase de liga, nenhum clube defronta adversários do próprio país e só podia ser sorteado apenas contra o máximo de dois clubes do mesmo país.

Tal como na Liga dos Campeões, também na Liga Europa as equipas que acabarem entre o 1.º e o 8.º lugar apuram-se automaticamente para os oitavos de final. Já as equipas apuradas entre o 9.º e o 24.º lugar apuram-se para um play-off, que se vai jogar a duas mãos, para disputar o acesso aos oitavos de final e fechar o lote de 16 clubes nessa fase. Quem ficar do 25.º ao 36.º lugar na fase de liga, é eliminado das competições europeias.

O calendário apenas vai ser divulgado pela UEFA no sábado, mas já eram previamente conhecidas as datas das jornadas, sendo que a 1.ª das oito vai ser disputada em três dias, de 3.ª a 5.ª feira. As restantes, até à 7.ª jornada, são jogadas em dois dias e a 8.ª e última apenas num dia.

(em atualização)