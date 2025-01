A UEFA deu a conhecer, esta terça-feira, os árbitros que vão apitar as equipas portuguesas na oitava e última jornada da fase de liga da Liga Europa.

Na deslocação a Belgarado, o Maccabi Telavive-FC Porto será arbitrado pelo motenegrino Nikola Dabanovic, que terá como assistentes os compatriotas Vladan Todorovic e Srdan Jovanovic, e no videoárbitro o alemão Robert Schröder, coadjuvado por Benjamin Cortus.

Já a receção do Sporting de Braga à Lazio, já apurada com 19 pontos, irá arbitrar o inglês John Brooks e terá como assistentes Simon Bennett e Daniel Robathan, e Stuart Atwell no VAR, juntamente com o neerlandês Pol van Boekel.

As equipas lusas chegam à última jornada da Liga Europa com a continuidade na prova em risco, ocupando os lugares de eliminação. O FC Porto é 25.º classificado e Sp. Braga 27.º

O arranque de todos os duelos da última jornada da fase de liga da competição está marcado para esta quinta-feira, às 20h00.

É de salientar também a presença de árbitros portugueses, entre eles Luís Godinho, que vai apitar o jogo entre Midtjylland (19.º) e Fenerbahçe (22.º), de José Mourinho, acompanhado pelos assistentes Rui Teixeira e Pedro Almeida. Hélder Malheiro vai estar no VAR, assistido por Fábio Melo, e Miguel Nogueira como quarto árbitro. No Dínamo Kiev-Rigas FS, o português Tiago Martins será o quarto árbitro.