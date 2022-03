O FC Porto joga no reduto do Lyon, nesta quinta-feira, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Os dragões perderam em casa, por 1-0, pelo que precisam de dar a volta à eliminatória para seguir em frente.

Pepe foi operado depois do jogo da primeira mão, mas está entre os convocados, e aparentemente disponível para ir a jogo. Ausência relevante é a de Otávio, que cumpre castigo. Fábio Vieira, que até marcou frente ao Tondela, pode regressar ao onze.

Veja, na galeria associada ao artigo, as apostas do Maisfutebol para o onze inicial do FC Porto.