Concluída a 7.ª jornada da fase de liga da Liga Europa, é tempo de fazer contas e perceber qual o destino das equipas presentes na prova, quem já está apurado para a próxima fase, os clubes que sonham com o play-off e quem já está matematicamente eliminado.

O início é o mais fácil, isto porque a Lazio é, para já, a única equipa que já agarrou uma das vagas nos oitavos de final da competição, com um total de 19 pontos amealhados ao fim de sete jornadas.

Depois olhamos para os clubes que já garantiram pelo menos o play-off e aí a lista é um pouco mais extensa. Desde logo, todas as equipas com um número de pontos entre os 11 e os 16 já sabem que pelo menos no play-off vão marcar presença e são elas: Eintracht Frankfurt, Ath. Bilbao, Man. United, Lyon, Tottenham, Anderlecht, Steua Bucareste, Galatasaray, Bodo/Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos, Rangers, AZ Alkmaar e Saint-Gilloise.

A partir daqui, 14 equipas vão lutar pelas nove vagas ainda disponíveis no play-off, sendo que duas delas são as únicas portuguesas em prova, FC Porto e Sp. Braga.

Os azuis e brancos somam oito pontos e na última jornada vão defrontar o Maccabi Tel-Aviv, precisamente o último clube que pode sonhar com a presença na próxima fase.

Já os bracarenses estão na 27.ª posição, com sete pontos somados e pela frente terão a Lazio, que precisa apenas de um empate para acabar esta fase na liderança, ainda que seja muito difícil perdê-la, devido à diferença positiva de golos (+13).

Por fim, olhamos para as equipas já matematicamente eliminadas, que somaram menos de seis pontos até este momento e não conseguem, por isso, chegar aos lugares de play-off.

Rigas FS, Slavia Praga, Malmö, Ludogorets, Qarabag, Nice e Dínamo Kiev estão todos eliminados da Liga Europa e consequentemente, das competições europeias, esta temporada.