Liga Europa: os árbitros para os jogos de FC Porto e Sp. Braga
Escocês no duelo dos dragões nos Países Baixos, húngaro na receção dos bracarenses ao Genk
O escocês John Beaton é o árbitro do Utrecht-FC Porto, enquanto o húngaro Balázs Berke vai dirigir o Sporting de Braga-Genk, jogos da quarta jornada da fase de liga da Liga Europa, anunciou a UEFA, na manhã desta terça-feira.
No Utrecht-FC Porto, marcado para as 17h45 de quinta-feira, Beaton vai ser auxiliado por David McGeachie e por Graeme Stewart, enquanto Calum Scott é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Andrew Dallas, assistido por Stuart Attwell, numa equipa de arbitragem 100 por cento escocesa.
Já no Sp. Braga-Genk, que está agendado para as 20 horas de quinta-feira, Berke vai ser assistido por Vencel Tóth e por Péter Kóbor. O quarto árbitro é Gergo Bogár. No vídeo-árbitro estarão dois polacos: Piotr Lasyk, assistido por Tomasz Kwiatkowski.
Ainda na Liga Europa, o Salzburgo-Go Ahead Eagles vai ter Tiago Martins no vídeo-árbitro, com André Narciso como seu assistente, num jogo que é arbitrado por Giorgi Kruashvili.
