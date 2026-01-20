A UEFA já divulgou as equipas de arbitragens para os jogos do FC Porto e Sp. Braga, relativos à sétima e penúltima jornada da Liga Europa que estão marcados para quinta-feira. Assim, o letão Andris Treimanis vai apitar a deslocação da equipa de Francesco Farioli à Chéquia para o embate com o Viktoria Plzen, enquanto o croata Igor Pajac foi o eleito para apitar a receção da equipa de Carlos Vicens aos ingleses do Nottingham Forest.

Andris Treimanis esteve no Estádio da Luz, em 2023/24, para apitar o Benfica-Inter Milão e, antes disso, já tinha apitado dois jogos do FC Porto. Na temporada de 2019/20 foi ao Estádio do Dragão para o duelo com os suíços do Young Boys (2-1), para a Liga Europa, e, na época seguinte, apitou a derrota dos portistas, em Inglaterra diante do Manchester City (1-3) para a Liga dos Campeões.

Igor Pajac também já tinha dirigido dois jogos do Sp. Braga nas competições europeias, ambos na temporada passada, na Liga Europa. Esteve primeiro no duelo com os suíços do Servette (2-1), ainda na fase preliminar, e depois na receção aos alemães do Hoffenheim (3-0), já na fase liga.