Esta quinta-feira, o FC Porto recebe o Hoffenheim na terceira jornada da Liga Europa.

Depois de dois resultados menos conseguidos, uma derrota e um empate, Vítor Bruno quer agarrar a primeira vitória na competição. Deste modo, o técnico dos dragões vai entrar com a força toda na receção aos alemães.

No banco na Taça de Portugal, Diogo Costa regressa ao onze com um objetivo: não sofrer três golos como nas duas outras partidas (3-2 com o Bodo/Glimt e 3-3 com o Man. United).

CONFIRA A GALERIA ASSOCIADA

Em grande forma, Samu deverá ser a figura principal no ataque dos azuis e brancos.

Apesar de um mau início na Bundesliga, o Hoffenheim tem quatro pontos na Liga Europa. Na visita ao dragão, Pellegrino Matarazzo vai apostar nas armas mais fortes que tem no plantel.

O FC Porto recebe o Hoffenheim esta quinta-feira, às 20h, e poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.