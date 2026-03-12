Estugarda e FC Porto medem forças esta quinta-feira, a partir das 17h45, num jogo em que a única certeza no onze inicial dos dragões é Borja Sainz.

A confirmação foi dada pelo próprio Francesco Farioli, em conferência de imprensa, sendo que o onze inicial deve sofrer algumas alterações, face ao que alinhou no último fim de semana diante do Benfica. Na defesa, Rosario deve render Bednarek e Zaidu salta para o lado esquerdo da defesa, em detrimento de Martim Fernandes.

No meio-campo, a única alteração deverá passar pela titularidade de Rodrigo Mora ao invés de Gabri Veiga, atrás de um ataque renovado, com Borja Sainz, William Gomes e Moffi.

Do outro lado, Tiago Tomás deve começar no banco de suplentes e o Estugarda apresenta um onze inicial muito semelhante ao que empatou a dois golos com o Mainz no passado sábado.

