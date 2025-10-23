Liga Europa: os onzes prováveis para o Nottingham-FC Porto
Farioli deve repetir onze que empatou com o Benfica, no Estádio do Dragão
O FC Porto volta a entrar em campo, esta quinta-feira, na terceira jornada da fase de liga da Liga Europa, com a deslocação ao reduto do Nottingham Forest, e Farioli deve recorrer ao onze que alinhou de início diante do Benfica.
Alberto Costa e Francisco Moura estarão nas laterais da formação azul e branca, que terá no meio-campo os trio composto por Alan Varela, Victor Froholdt e Gabri Veiga. Recorde-se que o técnico italiano não rodou praticamente a equipa frente ao Celoricense e, por isso, a única alteração deverá passar pela saída de Deniz Gül das escolhas iniciais e a consequente entrada de Samu.
Do outro lado, o Nottingham Forest pode apresentar bastantes surpresas, tendo em conta que o novo treinador, Sean Dyche, costuma atuar com uma linha de quatro jogadores na defesa, ao contrário do que acontecia com Postecoglu. Assim sendo, a grande novidade no onze inglês poderá passar pela titularidade de Chris Wood na frente de ataque e uma dupla de centrais composta por Milenkovic e Murillo.
Os onzes prováveis de ambas as equipas:
Nottingham Forest: Matz Sels, Neco Williams, Milenkovic, Murillo, Zinchenko, Sangaré, Douglas Luiz, Elliot Anderson, Gibbs-White, Hudson-Odoi e Chris Wood.
FC Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Kiwior, Bednarek, Moura, Alan Varela, Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, Borja Sainz e Samu.