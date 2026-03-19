FC Porto e Sp. Braga já conhecem os adversários dos quartos de final da Liga Europa. A formação de Francesco Farioli vai medir forças com o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, que assim regressa ao Dragão, agora como adversário.

Já o Sp. Braga vai enfrentar o temível Betis, que após a derrota em Atenas, despachou o Panathinaikos com esclarecedores 4-0, em casa.

Nesta altura só falta conhecer uma equipa que vai estar nos quartos de final da Liga Europa: Roma ou Bolonha? As duas formações italianas vão decidir o apuramento no prolongamento.

Jogos dos quartos e caminho até à final:

Jogo 1. Sp. Braga - Betis

Jogo 2. Friburgo - Celta Vigo

Meia-final 1.a) Vencedor Jogo 1 - Vencedor Jogo 2

Jogo 3. FC Porto - Nottingham Forest

Jogo 4. Aston Villa - Bolonha/Roma

Meia-final 1.b) Vencedor do Jogo 3 - Vencedor do Jogo 4

FINAL: Vencedor 1.a – Vencedor 1.b