O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, relativizou esta quarta-feira o momento em que o Manchester United chega ao Estádio do Dragão, apontando que quem está com «a corda ao pescoço» é o FC Porto, pela posição que ocupa na fase de liga da Liga Europa e pela necessidade de somar pontos na competição, depois da derrota com o Bodo/Glimt.

O Man. United não venceu nos últimos três jogos, tendo empatado com Crystal Palace (0-0, fora) e perdido com o Tottenham (casa, 0-3) para a Premier League, empatando pelo meio ante o Twente (1-1, em casa) para a Liga Europa.

«Cada jogo tem a sua especificidade, temos de andar muito em cima do que é nosso. Na Noruega, cometemos erros que não podemos. Corrigimos muita coisa no jogo com o Arouca, uma foram as transições defensivas, a equipa esteve exímia, trabalhámos muito em cima disso», começou por dizer Vítor Bruno, em conferência de imprensa.

«Em relação ao Manchester, trabalhámos o que aconteceu com o Arouca e procuraremos andar praticamente na perfeição. Sabemos que é difícil, estes jogos obrigam a roçar a perfeição, são jogos em que muitas vezes resolvemos um problema, mas aparece outro a seguir, porque é tudo mais intenso e exigente, não só do ponto de vista físico, mas no tomar de boas decisões. Será um jogo com alto nível de exigência. Eu ouvi muita gente dizer que [ndr: o Manchester] vinha com a corda ao pescoço. Se alguém está com a corda ao pescoço somos nós, que estamos atrás do Manchester neste momento, no que é o nosso objetivo de chegar à qualificação. Temos uma oportunidade amanhã de entrar pelo menos nos lugares de play-off e depois seguir o nosso caminho», prosseguiu Vítor Bruno, dizendo que seria «pouco inteligente» achar que o jogo vai ser mais acessível face ao momento atual dos ingleses.

«Isso era muito pouco inteligente da nossa parte. É fácil descodificar a equipa do Manchester e perceber quem está do lado de lá, jogadores de nível mundial. A partir desse momento, é fazer a análise do Manchester e onde podemos encontrar debilidades, porque as têm. Se puxarmos um bocadinho a cassete atrás, no início da época esteve a dois/três minutos de bater o que, para muita gente, é a melhor equipa do mundo neste momento, que é o Manchester City, na Supertaça inglesa. E aí era um super Man. United. Isto não se perde de um momento para o outro. O contexto mais recente com o Tottenham, com dez [ndr: Bruno Fernandes foi expulso], não explica a real valia do Manchester. Temos de ter muito alerta amanhã, energia para atacar o jogo, que vai ser muito difícil, mas queremos muito ganhar», antecipou.

«Se alguém tem de estar com o orgulho ferido somos nós, não o Manchester. O Manchester neste momento está em posição de play-off. Somos nós que temos de dar ao chinelo, temos de andar e só há um caminho: atacar o jogo com exigência e responsabilidade, perceber quem está do outro lado. Desconfiar sempre, nunca dar nada como garantido, vamos estar alertas amanhã, sempre com vontade de levar a jogo o que é nosso», disse, ainda.

O FC Porto-Manchester United está agendado para as 20 horas de quinta-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.