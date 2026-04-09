Pablo Rosario, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport TV, após o empate (1-1) na receção ao Nottingham Forest, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa:

Jogadores desapontados

«Se virem quantas oportunidades criámos para marcar mais do que um golo… estamos desapontados com o resultado. Mas mostrámos de novo a nossa melhor versão, a nossa energia, novamente com os adeptos desde o primeiro minuto.»

Impacto do autogolo de Martim Fernandes

«São coisas que acontecem, é futebol. Continuámos juntos e isso é o mais importante. Podíamos ter marcado três golos antes desse autogolo, mas acontece. Depois não lhes permitimos nada, é por isso que estamos desapontados, mas agora o foco está no Estoril, no domingo.»

O que a equipa tem de fazer em Nottingham para vencer

«Marcar mais golos, tão simples quanto isso. É o mais difícil no futebol. Podemos olhar em frente após esta exibição, só temos de marcar mais golos. Não permitimos nada. O foco é no próximo jogo, daqui a três dias.»

Competir em duas provas ao mesmo tempo

«Todos estão a cem por cento. Estamos a trabalhar bem e estamos fisicamente no topo. Não temos onze titulares, temos 25. Já o mostrámos toda a época, não vai mudar agora nas últimas semanas.»