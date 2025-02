Com maior protagonismo desde a chegada de Martín Anselmi ao FC Porto, pelo sistema de jogo adotado pelo treinador argentino, o papel dos alas na dinâmica coletiva dos dragões foi uma das vertentes mais exploradas na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Roma, para a Liga Europa.

«Na nossa forma de jogar, os laterais têm um papel importante porque têm de ir e vir, conseguir atacar com a mesma intensidade como defendem. Não é o mesmo do que dividir esse espaço com outro jogador. Precisamos de jogadores com muita capacidade de repetir esforços, de atacar o espaço e de se incorporarem» no ataque, explicou o técnico.

O bom momento por que passa Francisco Moura, que marcou nas últimas duas partidas, levou a um comentário curioso de Anselmi. «Já tinha tido um ala esquerdo que também fazia muitos golos. Fico a pensar se atacamos ou finalizamos mais pelo lado esquerdo. Parece isso», disse, entre sorrisos.

O treinador do FC Porto deixou ainda elogios às restantes opções para as alas, João Mário, Zaidu e Martim Fernandes, «quando recuperar», e falou da aposta em Pepê como ala direito na última jornada da Liga, com o Farense.

«Imaginámos um adversário baixo no terreno. Os nossos alas podiam ter uma maior tendência ofensiva, porque iam jogar mais como extremos do que como laterais. Sei que o Pepê já jogou como lateral no Porto e entendi que o João Mário vinha numa sequência longa de jogos, necessitava de um pouco de descanso para poder chegar a este jogo nas melhores condições», explicou.

Ainda assim, quando pensa no internacional brasileiro, Martín Anselmi imagina-o «mais por dentro, porque tem capacidade para circular, para chegar ao ataque com facilidade». «Se pensasse nele no exterior, seria pela esquerda, com o pé trocado», acrescentou, salientando, porém, que «a equipa está sempre acima do individual».

O FC Porto procura apurar-se, em Roma, para os oitavos de final da Liga Europa, depois de ter empatado a uma bola, no Dragão, no jogo da primeira mão. A partir das 17:45 desta quinta-feira, acompanhe tudo, ao minuto, através do Maisfutebol.