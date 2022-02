Matheus Uribe, médio do FC Porto, comentou desta forma a vitória frente à Lazio de Roma (2-1), na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

«Sabíamos o que íamos enfrentar e trabalhámos, mas na primeira parte não estivemos tão bem na pressão que nos carateriza. Na segunda parte, corrigimos isso e demos a volta a um resultado que é meritório pelo trabalho e pelo que fizemos.

«A motivação está sempre presente, é um jogo com as mesmas caraterísticas e o mesmo nível da Champions, as equipas que estão nesta competição têm qualidade para jogar na Champions.»

«Vai ser um jogo muito complicado em Roma, levamos um resultado positivo daqui e veremos o que o treinador prepara para o segundo jogo.»