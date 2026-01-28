Rodrigo Mora espera um jogo muito físico diante do Rangers, esta quinta-feira, mas assegura que o FC Porto vai dar tudo desde o primeiro minuto para chegar à vitória. O médio português destaca o papel diferente que tem esta temporada e diz estar «completamente diferente» do ano passado:

Ano de «aprendizagem» com Farioli

«O ano passado tinha um papel diferente do que tenho este ano. Está a ser um ano de aprendizagem, estou um jogador completamente diferente. Tem sido positivo para mim e para o clube, espero que continue assim até ao fim da época. Gosto mais de jogar entrelinhas, mas tento-me habituar a qualquer posição. Agora estou a jogar mais a interior e estou a gostar, é bom para mim porque no futuro posso vir a jogar em mais posições. É evoluir todos os dias.»

Dificuldades diante do Rangers

Sabemos que é uma equipa física, mas estamos preparados para isso. Vamos dar o nosso máximo, vamos começar desde início muito fortes, eles também. Não tenho dúvida de que vai ser um jogo muito equilibrado. A equipa este ano está muito bem fisicamente, a ambição de vencer todos os jogos e chegar longe é isso que vai unir o grupo. Não tenho dúvidas de que vamos chegar muito longe nesta competição.»

FC Porto tem de melhorar no último terço?

«Passa mais pelos jogadores da frente, mas é uma responsabilidade de equipa. Nem sempre as coisas vão sair como queremos, mas estamos todos a tentar melhorar nesse aspeto. É importante para a equipa, ultimamente precisamos mais do último passe, mas se continuarmos a trabalhar como temos trabalhado acho que vai correr tudo bem.»