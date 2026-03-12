Rodrigo Mora, médio do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após o triunfo frente ao Estugarda (2-1) a contar para a primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa.

Jogo controlado pelos dragões

«Poucas equipas conseguiram vencer aqui. Fizemos um grande jogo. Uma primeira parte muito controlada. Sofremos um golo num lance com alguns ressaltos. A equipa soube gerir bem o jogo e levamos uma vantagem boa para a segunda mão. Sabíamos que é uma equipa com muita intensidade. Mas nós igualamos isso. Igualamos no duelo e fomos uma equipa muito competente hoje. Podíamos nas transições ter alargado o jogo.»

Sonho de ser campeão

«Vencer é sempre bom. Temos ainda uma segunda mão que é muito importante e não podemos relaxar. O meu sonho é ser campeão aqui e por isso vamos jogo a jogo. Ainda estamos nos ‘oitavos’ por isso vamos com calma. Ainda temos a segunda mão, mas vamos tranquilos porque vamos ganhar.»

Mérito para Zaidu

«Zaidu quando mete o turbo eu tenho de meter porque ele é mais rápido do que eu. Felizmente consegui fazer o golo. Grande jogo do Zaidu, merece muito.»