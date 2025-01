Já são conhecidos os oito duelos do «play-off» de acesso aos «oitavos» da Liga Europa, na sequência do sorteio realizado na manhã desta sexta-feira. Esta eliminatória vai ser disputada a 13 e 20 de fevereiro.

O FC Porto vai medir forças com a Roma, iniciando a eliminatória no Dragão. Se vencerem, os portistas – como era já sabido – vão jogar frente a Ath. Bilbao ou reencontrar a Lazio nos «oitavos», com o primeiro duelo a ser disputado na Invicta.

Esta temporada, na 4.ª jornada da fase campeonato da Liga Europa, os dragões perderam na visita à Lazio de Nuno Tavares (2-1).

Caso supere estas duas eliminatórias, o FC Porto vai cruzar destinos com Fenerbahçe, Anderlecht, Rangers ou Olympiakos – adversário com o qual perdeu no Dragão. E, uma vez mais, os azuis e brancos iniciaram a eliminatória em casa.

Por fim, quanto à meia-final, o FC Porto jogaria frente a uma destas equipas: Manchester United, Tottenham, Lyon – de Paulo Fonseca – Frankfurt, PAOK, Steaua, Midtjylland ou Real Sociedad.

Do sorteio desta sexta-feira há também a destacar o destino de José Mourinho, uma vez que o Fenerbahçe foi sorteado contra os belgas do Anderlecht. O emblema turco vai disputar o primeiro «round» em casa. Se continuarem em prova, jogam frente a Rangers ou Olympiakos.

Os jogos do «play-off»:

Ferencvaros-Plzen

Union St. Gilloise-Ajax

PAOK-Steaua Bucareste

FC Porto-Roma

Twente-Bodo/Glimt

Fenerbahçe-Anderlecht

AZ Alkmaar-Galatasaray

Midtjylland-Real Sociedad

Nos oitavos de final já estão Lazio, Ath. Bilbao, Olympiakos, Rangers, Frankfurt, Lyon, Manchester United e Tottenham. Esta eliminatória disputa-se a 6 e 13 de março.

Nas contas do Manchester United, de Ruben Amorim, há que esperar pelos desfechos do Midtjylland-Real Sociedad e AZ-Galatasaray.

O sorteio das restantes eliminatórias realiza-se a 21 de fevereiro. Os quartos de final são jogados a 10 e 17 de abril, e as meias-finais a 1 e 8 de maio.

A final vai ser disputada a 20 ou 21 de maio, em Bilbao.