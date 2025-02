Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate (1-1) na receção à Roma, na 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

«[Dizia que a primeira mão era determinante para a eliminatória. A Roma vai jogar em casa na segunda mão. O fator casa pode pesar?] Neste tipo de competições, onde as equipas que defrontas são fortes, são fortes como visitadas e como visitantes. Os primeiros jogos marcam e contaminam os segundos quando são um resultado a favor ou contra, porque nos outros 90 minutos tens de ir buscar ou defender algo. Com o empate fica tudo em aberto. Temos de analisar o jogo e ver como melhorar, como causar-lhes dano e fazer o nosso jogo no Olímpico para conseguir a qualificação.»

«[Ranieri ficou furioso com o árbitro por causa do número de cartões amarelos. Qual a sua opinião?] Não ouvi as declarações. Na primeira parte, jogou-se pouco, faltou mais ritmo. A Roma também propôs algo assim. Precisávamos de mais ritmo, o ritmo estava a ser cortado a toda a hora. Mereciam um segundo amarelo ainda antes do primeiro golo. Os amarelos foram corretos. Não tenho muito a dizer sobre isso.»