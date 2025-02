Na sequência das críticas feitas por Claudio Ranieiri ao trabalho do árbitro alemão, Tobias Stiele, no jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, Martín Anselmi foi questionado sobre a sua posição sobre o caso.

O técnico dos portistas lembrou que Ranieiri «é um treinador muito experiente, percebe o que está em jogo e pode tentar criar um contexto que condicione algumas decisões de arbitragem».

Porém, da sua parte, diz apenas quer «justiça». «Não quero que me deem nada. Desde que o árbitro faça bem o seu trabalho, está tudo bem. Não quero que inventem um vermelho para o adversário ou um penálti a nosso favor. Espero que, para lá desse ruído, amanhã tenhamos um jogo em que o árbitro seja justo», sentenciou Martín Anselmi.

A decisão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa joga-se, esta quinta-feira (17:45), no estádio Olímpico, em Roma, depois do 1-1 no jogo da primeira mão. Acompanhe todas as incidências, ao minuto, pelo Maisfutebol.